Haivision Systems Aktie
WKN DE: A2QLFZ / ISIN: CA40531F1009
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26.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Haivision Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Haivision Systems wird voraussichtlich am 10.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Haivision Systems für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 32,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 CAD im Vergleich zu 0,000 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 147,0 Millionen CAD, gegenüber 137,6 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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