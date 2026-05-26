Erste Schätzungen: Haivision Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haivision Systems wird voraussichtlich am 10.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Haivision Systems für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 32,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 CAD im Vergleich zu 0,000 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 147,0 Millionen CAD, gegenüber 137,6 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at