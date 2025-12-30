Erste Schätzungen: Haivision Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Haivision Systems wird voraussichtlich am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 CAD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,1 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,7 Millionen CAD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,074 CAD im Vergleich zu 0,160 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 133,2 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 129,5 Millionen CAD.

