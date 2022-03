Erste Schätzungen: Hallador Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hallador Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Hallador Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Hallador Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 66,7 Millionen USD aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 248,9 Millionen USD, gegenüber 245,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at