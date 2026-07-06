Erste Schätzungen: Halliburton informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Halliburton präsentiert voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,540 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Halliburton mit einem Umsatz von insgesamt 5,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,26 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD, gegenüber 1,50 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 22,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at