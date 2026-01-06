Erste Schätzungen: Halliburton präsentiert Quartalsergebnisse

Halliburton wird voraussichtlich am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,540 USD je Aktie gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,75 Prozent auf 5,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 21,89 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 22,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at