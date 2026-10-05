Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Halliburton stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Halliburton gibt voraussichtlich am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 25 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,584 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Halliburton noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,58 Milliarden USD gegenüber 5,60 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
28 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 22,35 Milliarden USD, gegenüber 22,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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