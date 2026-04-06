Halliburton Aktie

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WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Halliburton stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Halliburton wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,505 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Halliburton in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 5,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,67 Milliarden USD, gegenüber 22,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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