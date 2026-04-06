Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|
06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Halliburton stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Halliburton wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,505 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Halliburton in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 5,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,67 Milliarden USD, gegenüber 22,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halliburton Co.
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Halliburton stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.04.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
26.03.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halliburton von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.03.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halliburton von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.03.26
|S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halliburton von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Halliburton Co.
Aktien in diesem Artikel
|Halliburton Co.
|32,63
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.