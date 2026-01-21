Erste Schätzungen: Hamamatsu Photonics KK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hamamatsu Photonics KK wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 20,70 JPY je Aktie gegenüber 13,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,93 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hamamatsu Photonics KK einen Umsatz von 50,59 Milliarden JPY eingefahren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 50,91 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 47,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 223,47 Milliarden JPY, gegenüber 212,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at