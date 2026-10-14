Hamilton Insurance Group Aktie

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WKN DE: A3EYBN / ISIN: BMG427061046

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hamilton Insurance Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hamilton Insurance Group stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,898 USD je Aktie gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 659,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hamilton Insurance Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 693,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,82 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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