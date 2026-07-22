Hamilton Insurance Group Aktie
WKN DE: A3EYBN / ISIN: BMG427061046
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hamilton Insurance Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hamilton Insurance Group äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hamilton Insurance Group noch 1,87 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 599,3 Millionen USD – ein Minus von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hamilton Insurance Group 733,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,57 USD je Aktie, gegenüber 5,82 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hamilton Insurance Group Ltd Registered Shs-B-
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Hamilton Insurance Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Hamilton Insurance Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Hamilton Insurance Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)