Erste Schätzungen: Hamilton Insurance Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hamilton Insurance Group äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hamilton Insurance Group noch 1,87 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 599,3 Millionen USD – ein Minus von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hamilton Insurance Group 733,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,57 USD je Aktie, gegenüber 5,82 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at