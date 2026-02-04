Hamilton Insurance Group Aktie

WKN DE: A3EYBN / ISIN: BMG427061046

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Hamilton Insurance Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hamilton Insurance Group wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,07 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 224,24 Prozent erhöht. Damals waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hamilton Insurance Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 621,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 593,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,29 USD je Aktie, gegenüber 3,95 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,87 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

