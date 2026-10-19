Erste Schätzungen: Hamilton Lane A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hamilton Lane A wird voraussichtlich am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hamilton Lane A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,69 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 215,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 190,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,92 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 945,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 759,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at