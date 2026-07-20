Erste Schätzungen: Hamilton Lane A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hamilton Lane A wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,28 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 222,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 176,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,92 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 882,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 759,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at