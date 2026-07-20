Hamilton Lan a Aktie
WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hamilton Lane A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hamilton Lane A wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,28 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 222,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 176,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,92 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 882,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 759,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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