Erste Schätzungen: Hamilton Lane A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hamilton Lane A wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,30 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hamilton Lane A einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 168,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 195,5 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,56 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,41 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 748,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 713,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at