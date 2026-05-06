Hamilton Lan a Aktie

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WKN DE: A2DM1T / ISIN: US4074971064

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06.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hamilton Lane A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hamilton Lane A wird sich voraussichtlich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,41 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hamilton Lane A 1,23 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 203,3 Millionen USD gegenüber 198,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,02 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,41 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 766,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 713,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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