Erste Schätzungen: Hammond Power Solutions A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hammond Power Solutions A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,923 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Hammond Power Solutions A einen Gewinn von 0,720 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hammond Power Solutions A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 152,5 Millionen CAD im Vergleich zu 127,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,74 CAD, gegenüber 3,77 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 634,9 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 558,5 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at