Hammond Power Solution a Aktie
WKN DE: A0LF51 / ISIN: CA4085491039
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hammond Power Solutions A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hammond Power Solutions A wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,08 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,12 CAD erwirtschaftet wurden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 224,4 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hammond Power Solutions A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 289,8 Millionen CAD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,80 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,07 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 898,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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