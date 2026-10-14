Hammond Power Solution a Aktie

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WKN DE: A0LF51 / ISIN: CA4085491039

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hammond Power Solutions A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hammond Power Solutions A wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,87 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hammond Power Solutions A 1,46 CAD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 396,2 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 81,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 218,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,20 CAD, gegenüber 6,07 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 898,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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