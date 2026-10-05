Hancock Aktie

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WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hancock informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hancock präsentiert voraussichtlich am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,66 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hancock 1,49 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 421,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 17,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 511,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,47 USD, gegenüber 5,67 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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