Erste Schätzungen: Hancock präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hancock lädt voraussichtlich am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 19,74 Prozent auf 398,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hancock noch 496,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 5,67 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,01 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at