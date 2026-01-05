Erste Schätzungen: Hancock präsentiert Quartalsergebnisse

Hancock öffnet voraussichtlich am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten schätzen, dass Hancock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet.

Hancock soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 391,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 506,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,72 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,52 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at