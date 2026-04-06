Erste Schätzungen: Hancock stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hancock präsentiert in der voraussichtlich am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,50 USD je Aktie gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 392,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 19,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hancock einen Umsatz von 486,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,61 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at