Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hancock stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hancock präsentiert in der voraussichtlich am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,50 USD je Aktie gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 392,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 19,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hancock einen Umsatz von 486,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,61 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,01 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hancock Holding Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Hancock Holding Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hancock Holding Co. 55,00 -0,90% Hancock Holding Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen