Hangzhou EZVIZ Network a Aktie

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WKN DE: A40MGM / ISIN: CNE100005VM5

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hangzhou EZVIZ Network A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hangzhou EZVIZ Network A lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,230 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Hangzhou EZVIZ Network A einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Hangzhou EZVIZ Network A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,37 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,888 CNY, gegenüber 0,720 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,57 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,87 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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