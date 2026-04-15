Hangzhou EZVIZ Network a Aktie
WKN DE: A40MGM / ISIN: CNE100005VM5
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hangzhou EZVIZ Network A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hangzhou EZVIZ Network A lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,230 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Hangzhou EZVIZ Network A einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Hangzhou EZVIZ Network A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,37 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,888 CNY, gegenüber 0,720 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,57 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,87 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hangzhou EZVIZ Network A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.