Hangzhou First PV Material Aktie
WKN DE: A14TEG / ISIN: CNE100001VX1
|
25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hangzhou First PV Material wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,170 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,95 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,17 Milliarden CNY aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,500 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 17,95 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 19,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hangzhou First PV Material Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Hangzhou First PV Material stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hangzhou First PV Material Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Hangzhou First PV Material Co Ltd
|18,79
|-3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.