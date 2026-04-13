Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou First PV Material präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,090 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou First PV Material noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3,61 Milliarden CNY gegenüber 3,61 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,18 Prozent.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,635 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,45 Milliarden CNY, gegenüber 15,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at