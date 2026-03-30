Erste Schätzungen: Hangzhou Silan Microelectronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou Silan Microelectronics lässt sich voraussichtlich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hangzhou Silan Microelectronics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,093 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,66 Milliarden CNY – ein Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hangzhou Silan Microelectronics 3,06 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,299 CNY im Vergleich zu 0,130 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 13,48 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 11,20 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at