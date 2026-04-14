Hangzhou Tigermed Consulting Aktie
WKN DE: A2QALD / ISIN: CNE1000040M1
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hangzhou Tigermed Consulting gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hangzhou Tigermed Consulting wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,305 HKD. Dies würde einem Zuwachs von 52,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hangzhou Tigermed Consulting 0,200 HKD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 22,39 Prozent auf 2,05 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,37 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,13 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,73 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 7,39 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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