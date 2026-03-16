Erste Schätzungen: Hangzhou Tigermed Consulting gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou Tigermed Consulting lädt voraussichtlich am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 HKD gegenüber -0,510 HKD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,67 Prozent auf 2,05 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 HKD im Vergleich zu 0,510 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 7,70 Milliarden HKD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,14 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at