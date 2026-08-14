Erste Schätzungen: Hangzhou Tigermed Consulting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Tigermed Consulting stellt voraussichtlich am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,185 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Tigermed Consulting ein EPS von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 1,89 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,02 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,04 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,75 Milliarden CNY, gegenüber 6,81 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at