Erste Schätzungen: Hanmi Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hanmi Financial veröffentlicht voraussichtlich am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,573 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hanmi Financial ein EPS von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 50,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 217,5 Millionen USD, gegenüber 235,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at