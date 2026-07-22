Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie

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WKN DE: A1T9C5 / ISIN: US41068X1000

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,741 USD je Aktie gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 85,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 110,8 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 462,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 400,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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