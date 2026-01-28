Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie

WKN DE: A1T9C5 / ISIN: US41068X1000

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,662 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 22,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,540 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 105,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 101,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 388,6 Millionen USD, gegenüber 383,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

