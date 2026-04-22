Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie

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WKN DE: A1T9C5 / ISIN: US41068X1000

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,690 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 112,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 1,41 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 465,7 Millionen USD, gegenüber 400,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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