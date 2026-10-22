Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Aktie

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WKN DE: A1T9C5 / ISIN: US41068X1000

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,735 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,610 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 110,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD, gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 470,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 400,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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