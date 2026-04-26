Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Expertise 26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hannover Rück präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Hannover Rück präsentiert Quartalsergebnisse

Hannover Rück wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Hannover Rück lässt sich voraussichtlich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hannover Rück die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hannover Rück im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,98 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,23 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,06 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 21,90 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,77 Milliarden EUR, gegenüber 28,82 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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