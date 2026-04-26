Erste Schätzungen: Hannover Rueck SE (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hannover Rueck SE (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Hannover Rueck SE (spons ADRs) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 8,54 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hannover Rueck SE (spons ADRs) 8,01 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,46 USD, gegenüber 4,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 32,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at