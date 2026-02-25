Hannover Rueck Aktie
WKN DE: A0CBFZ / ISIN: US4106931052
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hannover Rueck SE (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hannover Rueck SE (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rueck SE (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hannover Rueck SE (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,99 Milliarden USD im Vergleich zu 7,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, gegenüber 3,48 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 31,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 31,08 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
