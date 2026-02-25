Hannover Rueck Aktie

WKN DE: A0CBFZ / ISIN: US4106931052

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hannover Rueck SE (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hannover Rueck SE (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rueck SE (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,740 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hannover Rueck SE (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,99 Milliarden USD im Vergleich zu 7,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, gegenüber 3,48 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 31,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 31,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

14:04 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
