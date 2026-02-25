Erste Schätzungen: Hannover Rück stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hannover Rück lädt voraussichtlich am 12.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,67 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,65 Prozent erhöht. Damals waren 4,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,62 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,72 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,31 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 26,75 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 28,73 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

