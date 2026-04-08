Erste Schätzungen: Hansa Medical AB präsentiert Quartalsergebnisse

Hansa Medical AB äußert sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,450 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hansa Medical AB noch -0,550 SEK je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 48,3 Millionen SEK – ein Minus von 27,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hansa Medical AB 66,4 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -6,045 SEK aus. Im Vorjahr waren -6,580 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 280,2 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 222,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at