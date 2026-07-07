Erste Schätzungen: Hansa Medical AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hansa Medical AB veröffentlicht voraussichtlich am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,337 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hansa Medical AB noch ein Verlust pro Aktie von -2,530 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,3 Millionen SEK – ein Plus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hansa Medical AB 49,1 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,580 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 187,8 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 222,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at