Erste Schätzungen: Hansa Medical AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hansa Medical AB wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hansa Medical AB im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,640 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,080 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 38,2 Millionen SEK gegenüber 32,3 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -6,170 SEK, gegenüber -12,850 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 206,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 171,3 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at