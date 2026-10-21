Hansa Medical AB Aktie

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WKN DE: A0M65T / ISIN: SE0002148817

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hansa Medical AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hansa Medical AB wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,12 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,750 SEK je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 950,75 Prozent auf 323,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,02 SEK, gegenüber -6,580 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 467,2 Millionen SEK im Vergleich zu 222,3 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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