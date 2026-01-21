Hanwha Chemical Aktie

Hanwha Chemical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 955939 / ISIN: KR7009830001

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Hanwha Chemical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hanwha Chemical wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -947,212 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1085,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 25,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4.562,93 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.406,42 Milliarden KRW aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2858,272 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -8161,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 12.976,94 Milliarden KRW aus, im Gegensatz zu 12.394,02 Milliarden KRW im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hanwha Chemical Corp

Analysen zu Hanwha Chemical Corp

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Hanwha Chemical Corp 27 250,00 -3,02% Hanwha Chemical Corp

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

