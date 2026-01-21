Hanwha Chemical Aktie

Hanwha Chemical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 955940 / ISIN: KR7009831009

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Hanwha Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanwha Chemical wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -947,212 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1072,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.406,42 Milliarden KRW – ein Minus von 25,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanwha Chemical 4.562,93 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2858,272 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -8111,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12.976,94 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12.394,02 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hanwha Chemical Corp Pfd Shs Non-Voting 21 100,00 -2,54% Hanwha Chemical Corp Pfd Shs Non-Voting

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

