Erste Schätzungen: Hanwha Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hanwha Chemical wird voraussichtlich am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -947,212 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1072,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.406,42 Milliarden KRW – ein Minus von 25,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanwha Chemical 4.562,93 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2858,272 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -8111,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12.976,94 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12.394,02 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at