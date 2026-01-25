Erste Schätzungen: HANWHA TECHWIN legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HANWHA TECHWIN wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 14779,76 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,30 Prozent verringert. Damals waren 37232,83 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8.590,03 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 78,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.825,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 34170,68 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 46100,42 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26.897,96 Milliarden KRW, gegenüber 11.240,12 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at