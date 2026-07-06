Erste Schätzungen: HANZA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HANZA wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass HANZA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,59 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 70,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,22 SEK im Vergleich zu 5,40 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,48 Milliarden SEK, gegenüber 6,03 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at