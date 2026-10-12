HANZA Aktie
WKN DE: A2H8U3 / ISIN: SE0005878543
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HANZA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HANZA gibt voraussichtlich am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,61 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,69 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 72,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,42 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,40 Milliarden SEK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,76 SEK, gegenüber 5,40 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 10,68 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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