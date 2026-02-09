Erste Schätzungen: HANZA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HANZA stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,50 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,710 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 30,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,66 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,27 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,89 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 2,55 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,91 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,85 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at