HANZA Aktie
WKN DE: A2H8U3 / ISIN: SE0005878543
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HANZA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HANZA wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,91 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HANZA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 SEK in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 88,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,33 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei HANZA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,49 Milliarden SEK aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,10 SEK, gegenüber 5,40 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 10,26 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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