Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hapag-Lloyd wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Hapag-Lloyd im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 23,71 EUR je Aktie gewesen.

Hapag-Lloyd soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,16 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,14 EUR im Vergleich zu 96,89 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 18,55 Milliarden EUR, gegenüber 34,54 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at